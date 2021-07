Solid kvartal for elektronikkaksje

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.00

Kitron har lagt frem tall for andre kvartal 2021, og leverer i tråd med guiding.

Resultatet er noe svakere enn tilsvarende kvartal i 2020, da selskapet kunne rapportere om stordriftsfordeler på grunn av uvanlig høye volumer innen medisinsk utstyr under pandemiens hete, fremkommer det av selskapets kvartalsrapport.

Kitron (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 993,8 1040,8 Driftsresultat 73,1

88,0

Resultat før skatt 63,2 81,7 Resultat etter skatt 48,6 64,3

Dette betyr at de kan fastholde sin guiding for 2021 om driftsinntekter på mellom 3.900 og 4.200 millioner kroner, samt en EBIT-margin på mellom 6,8 og 7,4 prosent.

Selskapet fikk inn 993,8 millioner kroner i driftsinntekter, noe lavere enn fjorårets 1040,8 millioner kroner. Ut av dette endte driftsresultatet på 73,1 millioner kroner mot fjorårets 88,0 millioner kroner.

EBIT-marginen for kvartalet var 7,4 prosent.

Årsaken til svekkelsen sammenlignet med andre kvartal 2020 er en redusert etterspørsel etter medisinsk utstyr, samt en negativ valutaeffekt, ifølge Kitron. Driftsinntektene hadde en underliggende vekst på 5 prosent, men ble slått tilbake med 10 prosent grunnet valutaeffekter. I tillegg har det vært svekkelser i sektoren forsvar/luftfart.

Kitron Norsk selskap innen produksjon av elektronikk med hovedkontor på Billingstad i Asker.

Konsernsjef er Peter Nilsson.

Grunnlagt i Arendal på 1960-tallet.

Største aksjonær er Egil Dahl gjennom Velven Gård.

Ordrerekord

Selskapet kan også melde om en rekordhøy ordrereserve på 2,3 millioner kroner, mot fjorårets 2,1 millioner kroner, en valutajustert økning på 13 prosent.

- Til tross for motvind fra valuta, hadde Kitron nok et solid kvartal. Underliggende vekst og lønnsomhet er i tråd med utsiktene vi har gitt for året og med våre strategiske ambisjoner, den rekordhøye ordrereserven og svært sterk etterspørsel i flere markedssektorer gjør at vi ser positivt på siste halvdel av året, sier konsernsjef Peter Nilsson i en melding fra Kitron.