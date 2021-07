Mener veksten er for lav – Nedjusterer kursmål

ABG Sundal Collier senker sitt kursmål på Pexip til 90 kroner aksjen, fra tidligere 130, men fastholder meglerhusets anbefaling om kjøp av aksjen.

Det kommer frem av analyse søndag kveld, ifølge TDN Direkt. Til sammenligning stengte Pexip-aksjen opp 1,5 prosent til 66 kroner fredag.

«Andrekvartalsvekst for lav, men satt til å vokse i andre halvår», innleder ABG analysen og trekker frem at veksten i gjentagende årlige inntekter (DARR) var på 5,5 millioner dollar i kvartalet, noe som er på linje med første kvartal, men under konsensus på 6,7 millioner dollar.

Den lavere enn ventede veksten i ARR i første halvår gjør at meglerhuset velger å ta en mer forsiktig holdning fremover, og senker dermed sine estimater for ARR i perioden 2021-2023 med 9-11 prosent. Ifølge analysen handler Pexip til 7,3x selskapsverdi (EV)/salg for 2021 på meglerhusets nye estimater, noe som understrekes at er 23 prosent lavere enn nordiske SaaS-peers.