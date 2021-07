Forventer milliontap etter cyberangrep

Volue rapporterer at de er tilbake til normal drift etter cyberangrepet de ble utsatt for i mai . Dette skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Volue Er et digitalt grønt teknologiselskap som skal øke avkastningen og redusere klimautslippene for kunder i det europeiske kraftmarkedet

Ble startet i 2020 etter en sammenslåing av selskapene Powel, Scanmatic, Markedskraft og Wattsight, som tidligere lå under Arendals Fossekompani-paraplyen.

Tidligere Powel-sjef Trond Straume ble ansatt som konsernsjef i Volue. Hovedkontoret ligger i Oslo og selskapet har 500 ansatte. Det har over 500 ansatte og mer enn 2000 kunder i 44 land.

Arendals Fossekompani er største eier med i overkant av 77 prosent av aksjene. Volue prises i dag til 4,3 milliarder kroner på Euronext Growth.

Angrepet var et såkalt løsepengevirus («ransomware»), der hackere tar programvare som gissel ved å sperre selskapets tilgang til den. Tidligere denne måneden ble også Coop i Sverige rammet av et liknende angrep og måtte stenge 800 av sine butikker.

Cyberangrepets økonomiske konsekvenser vil bli dempet noe av forsikring, og ingen løsepenger ble betalt til gruppen bak angrepet, men Volue skriver likevel at det vil ha en negativ effekt på selskapets bunnlinje for andre kvartal 2021. Selskapet sier at de også har måttet trekke deres opprinnelige inntekts- og marginguiding for 2021.

Volue rapporterer at angrepet har medført en ekstraordinær effekt på mellom 30 og 40 millioner i andre kvartal 2021, og en negativ effekt på selskapets omsetning for kvartalet på et sted mellom 25 og 35 millioner.

Angrepets omfang vil bli klart 20. august, da selskapet presenterer sin kvartalsrapport.