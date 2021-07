Elon Musk saksøkes for 2,5 milliarder dollar

I 2016 overbeviste Elon Musk resten av styret i Tesla om å kjøpe solenergiselskapet SolarCity for 2,5 milliarder dollar – tilsvarende 21,8 milliarder kroner, melder Marketwatch. Den gang kalte han oppkjøpet for en «no brainer» og lovet profitt. Den profitten har SolarCity til gode å produsere.

Hvordan kunne Musk være så sikker på at SolarCity ville være et godt kjøp? Han var styreleder og hovedaksjonær i selskapet.

SolarCity SolarCity var et amerikansk solenergiselskap, som solgte, monterte og finansierte solcelleprosjekter, hovedsakelig på privathus og mindre næringsbygg. I 2015 var det USAs tredje største installatør av solceller, frem til det ble kjøpt opp av Tesla for 2,5 milliarder dollar, i 2016. Da endret det navn til Tesla Energy.

Aksjonærene saksøker styret

Elon Musk var altså kjøper og selger. Det mener en gruppe av Teslas aksjonærer gjør oppkjøpet proppfullt av ulovlige interessekonflikter. Syv enkeltstående aksjonærgrupper – slått sammen til en sak – har på det grunnlaget saksøkt Tesla.

– Det var i bunn og grunn som å kaste gode penger etter dårlige, sa Daniel Ives, analytiker hos Wedbush Securities.

Forrige august godkjente en dommer et forlik på 60 millioner dollar mellom saksøkerne og direktørene i Tesla, uten innrømmelse av skyld. Alle direktørene inngikk forlik, utenom Elon Musk – han tar saken til retten.

– Musk fortsetter å kjempe mot saksøkerne, selv etter de andre har inngått forlik, fordi det er hva Musk gjør. Jeg tror Elon fortsatt tror det var riktig å kjøpe opp SolarCity, sa Ives.



Saken var egentlig berammet i mars 2020, men på grunn av pandemien ble den utsatt til mandag. Den vil foregå i en rettsal i Delaware.

Myntens bakside

Musk saksøkes for 2,5 milliarder dollar. Potensielt vil han være personlig erstatningsansvarlig.

– Blant alle de utrolige suksessene Musk har klart, er dette en av bunnpunktene. Jeg tror Musk har undervurdert utfordringen og konkurransen i markedet, sa Ives.

For Musk sin personlige finanser vil det likevel ikke være dramatisk. Forbes har anslått at han er verdt i området rundt 163 milliarder dollar. Han mister neppe nattesøvnen over 2,5 milliarder dollar. Det kan imidlertid gå ut over ryktet hans.

– Det kan skade hans kredibilitet når det kommer til oppkjøp, avsluttet Ives.