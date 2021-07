Senker kursmål på Play Magnus

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på Play Magnus til 40 kroner pr aksje, fra tidligere 45 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

I en oppdatering mandag viser meglerhuset til bookinger for første kvartal 2021, som var i nedre ende av guidingen for 2021, som indikerer nullvekst ut året, noe ABG mener virker for konservativt.

«World Chess Championship i fjerde kvartal kan være en driver for både økt aktivitet og inntekter for Play Magnus. (..) Play Magnus handler på 5,7 ganger selskapsverdi (EV)/salg. Gitt den sterke veksten og fremtidig marginpotensial mener vi dette er for lavt», skriver meglerhuset.

Hittil i år er aksjen ned 7,6 prosent.