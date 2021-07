Ordren er på 2 millioner Euro, tilsvarende 20 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

– Vi er stolte over at teknologien bak vår Type 4 tank gjør det mulig for våre kunder å finne løsninger som senker utslippene av skadelige klimagasser, sa Michael Kleschinski, visepresident i Hexagon Purus.

Sylindrene vil være en del av løsninger knyttet til lagring og transport av hydrogen til industrielle formål, og utvide infrastrukturen for hydrogenmobilitetsprosjekter i Europa.