Teknologiselskap signerer lisenskontrakt med en ledende bærbar PC-produsent

Elliptic Laboratories, et globalt AI-programvareselskap og er ledende innen virtuelle smart-sensorer, har signert sin første lisensavtale med en av de tre ledende globale PC-produsentene, ifølge en melding fra selskapet.

Avtalen gjelder Elliptics AI Virtual Smart Sensor Platform og omfatter et stort volum av produsentens bærbare datamaskiner.

Elliptic Labs 'AI Virtual Smart Sensors Platform muliggjør funksjoner som tilstedeværelse, hjerterytme, pust, nærhet og berøringsfri brukerinteraksjon. Sensorene vil dermed gi de bærbare maskinene funksjoner for sikkerhet, interaktivitet og produktivitet.

Elliptic Laboratories Selskapet utvikler en programvarebasert AI Virtual Smart Sensor plattform.

AI's virtuelle sikkerhetssensor er en tilstedeværelsesdeteksjonsløsning som brukes til å forbedre sikkerheten til data lagret på bærbare datamaskiner.

AI Virtual Security Sensor bruker en bærbar PCs eksisterende høyttaler og mikrofon for å generere og behandle ultralydbølger for å oppdage tilstedeværelse.

– Denne lisensavtalen med en av verdens ledende PC produsenter er en enormt viktig milepæl for Elliptic Labs. Det er en solid bekreftelse at vår AI Virtual Smart Sensor Platform blir tatt i bruk i nok et vertikal, sier Laila Danielsen, adm. direktør i Elliptic Laboratories, i en melding til Finansavisen.

Elliptic Laboratories-aksjen er opp 32,86 prosent i år til 167,4 kroner.