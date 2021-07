JPMorgan børster støvet av analyse – ser 20 prosent oppside i tech-gigant

JPMorgan hever kursmålet i Apple-aksjen fra 170 dollar pr. aksje til 175 dollar.

Aksjen stengte i går i 145,64 dollar – som for øvrig er all-time high – hvilket tilsier et oppsidepotensial på 20 prosent. Det sender børsverdien i går opp til over 2.430 milliarder dollar – 21.260 milliarder kroner.

Bakgrunnen for at JPMorgan nå mener utsiktene ser lysere ut for Apple er at tech-giganten nå har fått grep om sektorens forsyningsproblemer med mangel på halvledere – en viktig komponent i stort sett all teknologi fra biler til mobiler som produseres i dag.

Analytiker Samik Chatterjee inkluderte Apple i JPMorgans fokusliste onsdag, og skriver i et notat til sine klienter at «estimatene for iPhone 12-produksjon og etterspørselen for Mac-produkter impliserer en kortsiktig økning for Apple».

– Vi ser en mulighet for oppside på mellomlang sikt etter både opptur i iPhone 12-estimater og lave forventninger til iPhone 13-lanseringen, sier Chatterjee i notatet.

Mange analytikere anså iPhone 12-lanseringen som en supersyklus for tech-giganten, mens fanskaren ikke har like store forventninger til iPhone 13. Det kan skape stor oppside i årene som kommer dersom telefonen blir populær.

– Med lanseringen av iPhone SE3 i 2022 har Apple muligheten til å ikke bare overraske med en mer robust iPhone 13-syklus, men også til å drive materiell oppside til konsensusestimatene for regnskapsmessig 2022, sier Chatterjee.

JPMorgan understreker at Apple takler mangelen på halvledere bedre enn sine konkurrenter. Både mobilleverandører og bilprodusenter blir påvirket stort av mangelen på komponenter.