Mediegigant melder om kraftig vekst

Adevinta opplevde en sterk økning i driftsinntekter til 213 millioner euro, noe som er 36 prosent høyere enn 156 milloner euro, som var driftsinntekter andre kvartal 2020.

EBITDA var også forbedret, og endte på 54 millioner euro. Dette er 24 prosent høyere enn tilsvarende kvartal i fjor, da de oppnådde en EBITDA på 42 millioner euro.

– Vår sterke inntektsøkning i andre kvartal, opp 36 prosent, bekrefter et positivt momentum vi har opplevd de siste kvartalene, som forsterkes av at flere av markedene vi driver letter på restriksjonene. Vi har opplevd en EBITDA økning i alle markeder, med unntak av Brasil. Vi vil fortsette å øke investeringene i andre halvår av 2021, så vi i enda større grad kan gripe markedsmuligheter, skriver administrerende direktør Rolv Erik Ryssdal i en kommentar.

Oppkjøp

Selskapet har i kvartalet gjort oppkjøp, som har bidratt til å drive den kraftige inntektsøkningen.

– 25. juni gjennomførte vi oppkjøpet av Ebay Classifieds Group, en viktig transaksjon for Adevinta, da den gjør oss til verdensledende innenfor rubrikkannonser. Vi er i ferd med å starte et utrolig spennende kapittel for selskapet vårt, der alle de talentfulle menneskene er grunnlaget sammen med en ny sammensetning av styret, skriver Ryssdal.

Selskapet melder om spesiell sterk vekst i utenlandske markeder. Driftsinntektene i Spania og Frankrike vokste med henholdsvis 46 og 36 prosent, mens virksomheten i Brasil som Adevinta eier 50 prosent av, opplevde en inntektsøkning på hele 148 prosent.

