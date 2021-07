Selvkjøringsselskap skal på børs

Selskapet utvikler programvareløsninger som skal gjøre det mulig for biler å kjøre på egen hånd, og skriver til CNBC torsdag kveld at de vil på børs.

– Å noteres på børs er et naturlig steg for oss, da det vil åpne opp for kapitalen vi trenger for å levere våre selvkjøringssystemer i stor skala. Når prosessen er gjennomført, vil det være mulig å handle aksjen på Nasdaq under ticker AUR til en markedsverdi på 11 milliarder dollar, skriver administrerende direktør Chris Urmson i en kommentar.

Selskapet var nylig på handletur, og kjøpte opp selskapet Reinvent Technology, noe som har resultert i et stort selskap med 2,5 milliarder dollar i kontanter.

Storebrødre i ryggen

Med partnere som Toyota, Uber og Volvo, er målgruppen til Aurora et bredt spekter av bilselskaper. Målet er å muliggjøre det for biler å oppnå såkalt level 4 selvkjøring, som innebærer at menneskelige inngrep ikke er nødvendig i noen grad når bilen kjører. Aurora estimerer å gjøre dette mulig for Volvo innen slutten av 2023, der Aurora vil tjene penger per kilometer bilen kjører.

Til tross for det som virker som en attraktiv forretningsmodell, er det en stor utfordring å løse kompleksiteten rundt level 4 kjøring. Flere selskaper som Uber Technologies og Google har tidligere prøvd uten å lykkes.

Aurora estimerer et globalt marked verdt 9,4 billioner dollar, og er markedsledende innenfor segmentet.