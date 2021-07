Netflix gjør helomvending – skal satse på videospill

Det første steget i den nye satsningen er å ansette Mike Verdu, som tidligere har vært nestsjef for spill-seksjonen i Facebook, der han blant annet jobbet med konseptet «viritual reality». Målet er å lansere spilltjenester i løpet av 2022, ifølge Bloomberg. Videospill skal ligge som en egen kategori, og det planlegges ikke noen ekstra betaling for å ha tilgang til dette.

Netflix inngår i de såkalte FANG-aksjene, som beskriver tech-gigantene Facebook, Amazon, Netflix og Google. De fire selskapene er ledende innenfor hvert sitt tech-segment, der Netflix er verdens største selskap når det kommer til strømming av film og serier.

Vil øke inntektene

Bloomberg skriver at Netflix lenge har forsøkt å finne muligheter for å øke inntektene. Dette kommer av at konkurransen har økt, blant annet fra Disney+, og selskapet rapporterte om svakere abonnementsalg enn ventet i første kvartal.

Ekspansjonen til spillevirksomhet kan oppfattes som selskapets mest radikale avgjørelse så lang. – Jeg mener dette er en stor nyhet for spill-verden. Jeg tror også Netflix sin nye satsning vil få store konsekvenser for etablerte spillselskaper, skriver Citi analytiker Jason Bazinet.