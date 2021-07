DNB-analytiker tar sats tross konsernsjefens bekymring

DNB Markets høyner sitt kursmål på Nordic Semiconductor til 350 kroner fra tidligere 272 kroner, ifølge TDN Direkt. Kjøpsanbefalingen gjentas, ifølge en oppdatering fra meglerhuset fredag.

Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, forventer å se det han omtaler som en vesentlig multippelekspansjon.

Nordic Semiconductor Norsk elektronikkprodusent med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Svenn-Tore Larsen.

Produserer integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi og Tingenes internett.

Etablert i 1983 av de fire NTNU-studentene Trond Sæther, Frank Berntsen, Jan Meyer og Oddvar Aaserud.

Største aksjonærer er Folketrygdefondet og Accelerator LTD.

«Med en all-time high ordrereserve, ordreinngang, og første meningsfulle inntekter fra sitt cellular Internet of Things-tilbud, leverte selskapet datapunktene vi lette etter for å vise at det er på vei mot omsetningsmålet i milliarddollar-sjiktet. Samtidig viser selskapet skalerbarheten i forretningsmodellen», skriver Bjørnsen i analysen.

ANBEFALER KJØP: Analytiker Christoffer Wang Bjørnsen er bull på NOD. Foto: DNB Markets

Nordic Semiconductor tredoblet bunnlinjen fra i fjor . Konsernsjef Svenn-Tore Larssen er likevel bekymret for begrenset inntektsvekst i tiden som kommer.

– Hittil i år har selskapet vært preget av utfordringer knyttet til leveranse. Tallene har vært sterke og vi har innfridd forventingene, sier konsernsjef i Nordic Semiconductor, Svenn-Tore Larsen.

– Vi har større etterspørsel enn det vi har av leveranser av wafer, sier Svenn-Tore Larsen til Finansavisen.

Wafer brukes i elektronikkindustrien og er et materiale laget av silisium. Hovedprodusenten av materialet er stasjonert i Taiwan.

Nordic Semiconductor-aksjen har steget 90 prosent hittil i år og 190 prosent siste 12 måneder.