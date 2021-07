Blant dem som verktøyet er brukt mot, er politikere, menneskerettighetsaktivister, journalister, akademikere og dissidenter.

Microsoft kunngjorde programvareoppdateringen og et samarbeid med Citizen Lab ved Toronto-universitetet for å granske det israelske firmaet som står bak hacker-verktøyet, og som går under flere navn, blant annet Candiru.

Ifølge Microsoft er folk i Palestina, Israel, Iran, Libanon, Jemen, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Armenia og Singapore utsatt for spioneringen. (©NTB)