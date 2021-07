Ser nesten 50 prosent oppside i satellittaksje

Den amerikanske storbanken har startet dekning av satellittselskapet Maxar Technologies, og skriker kjøp med et kursmål på 50 prosent i løpet av 2022.

– Vi tror inntektene kommer til å øke kraftig nå som selskapet lanserer sin nye konstellasjon av satellitter. Vi mener også at marginene vil stabilisere seg når infrastrukturvirksomheten i verdensrommet begynner å tiltrå, skriver analytiker Matthew Sharpe til CNBC.

Samarbeider med myndighetene

Pentagon og amerikanske etterretninger som FBI og CIA er hovedinntektskilden til Maxars fotoavdeling, som jobber med å ta bilder av jorden. Morgan Stanley poengterer at aksjen falt etter nyheten om at selskapet må utsette lanseringen av sin Worldview-satellitt, fra tredje til fjerde kvartal 2021. De mener dette i praksis er av liten betydning, og sier aksjen ble ufortjent hardt straffet.

– Omsetningen burde øke når Maxar lanserer sin WorldView, og denne blir operasjonell i drift senere i år. Satellitten vil fylle et marked med stort etterspørselsoverskudd, og vi forventer at satellitten alene vil bidra til en 10 prosent inntektsøkning, skriver Sharpe i en kommentar.

Avslutningsvis skriver Sharpe at selskapets infrastruktur-forretning har under-prestert, da det har tapt penger de siste to årene. Morgan Stanley forventer at virksomheten vil gå med overskudd i nær fremtid, etter at Maxar endret strukturen til det de beskriver som en mer «disiplinert tilnærming» til det å tjene penger.

Børsvinner

Aksjen har ikke imponert på New York Stock Exchange så langt i år, og er ned 4 prosent så langt i år. Samtidig har aksjen vært en stor vinner hvis vi ser på historikken 365 dager tilbake i tid, og er da opp 117 prosent. Aksjen steg også 6 prosent på torsdagens handelsdag.

Morgan Stanley opererer med et kursmål på 50 dollar per aksje, som innebærer en oppside på 43 prosent fra dagens kurs på 34,8 dollar.