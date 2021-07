Dårlig timing på Kahoot-kjøp

1. Hvordan påvirker coronakrisen virksomhetens IT-investeringer?

– Coronakrisen har i liten grad påvirket våre IT-investeringer. Coronakrisen for vårt vedkommende har hatt størst påvirkning på vår evne til samhandling uavhengig av lokasjon. Vi gjennomførte et digitalt løft med samhandling som tema som var ferdigstilt med perfekt timing før krisen inntraff.

– Det medførte en relativt lett overgang til utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi lever jo blant annet av og for å levere fiber til hjemmet, så for oss har den siste tiden også vært en ytterligere bekreftelse på hvor utrolig viktig den digitale infrastrukturen vår er for samfunnet.

2. Hva blir det neste store IT-prosjektet i din virksomhet?

– Vi har nesten sluttet å snakke om «IT-prosjekter» og «forretningsprosjekter». Vi ser at dette smelter sammen. Vi har til stadighet store prosjekter på gang knyttet til å levere merkevarene Altibox og Smartly enda mer sømløst til kunder i hele landet, sørge for at kraftverkene er tilgjengelige og går når de skal, understøtte nødvendig elektrifisering av samfunnet, og sikre at vi jobber mest mulig effektivt i alle deler av konsernet.

– Alt dette krever gode IT-leveranser. En organisasjon med fokus på kontinuerlig forbedring har hele tiden store prosjekter løpende.

Geir Arve Vika. Foto: Lyse

3. Hvordan bruker dere ny teknologi som kunstig intelligens, roboter og blockchain?

– Det er fort gjort å følge en hype å bare adoptere all ny teknologi når den kommer, men det viktig å knytte det til relevante scenarier for egen virksomhet. Veldig ofte kan en løse utfordringene på mye enklere måter enn å ta i bruk neste generasjon teknologi. Det dreier seg om å balansere bruk i forhold til modenhet på teknologien. Blockchain er ikke tatt i operasjonell bruk hos oss, men bruk av roboter og en tidlig fase av kunstig intelligens er implementert.