Fjernet app som finner falske anmeldelser på forespørsel fra Amazon

I takt med at falske anmeldelser fortsetter å herje på internett, vokser tredjeparts applikasjoner og nettsider som hjelper kunder til å identifisere falske anmeldelser,som Fakespot, ReviewMeta og ReconBob, fram.

Apple sa i en uttalelse at Amazon 8. juni innledet en tvist med Fakespot-appen om immaterielle rettigheter. Apple sa at de tilrettela for at Fakespot kunne holde appen sin i App Store og ga dem "god tid" til å løse problemet. Den nådde deretter ut til Fakespot 29. juni, uker før appen deres ble fjernet fra App Store, skriver CNBC.

Ønsker forklaring på avgjørelsen

Apple har ikke umiddelbart uttalt en årsak til at de fjernet Fakespot. De svarte ikke på CNBCs henvendelser med spørsmål om hvilke App Store retningslinjer som FakeSpot ikke fulgte, men Amazon har pekt ut to.

En retningslinje sier at apper må sørge for at de har tillatelse til å bruke, få tilgang til, tjene penger på tilgang til eller vise innhold fra en tredjepartstjeneste. En annen retningslinje sier at apper ikke skal inneholde falsk informasjon og funksjoner.

Videre mener Amazon at Fakespots kodeteknikk gjør det mulig for appen å samle og spore informasjon fra kunder. Amazon har også tidligere i år hevdet det samme om Pay-Pals programtillegg i nettlesere som lar brukere inne kuponger når de handler på nett, og da advarte de at det kunne være en sikkerhetsrisiko.

Grunnlegger og administrerende direktør i Fakespot Saoud Khalifah sier at han ikke var enig i Amazon sine uttalelser om at Fakespot har sikkerhetsrisikoer og uttalte at Fakespot ikke samler brukeradata og selger det ikke til tredjeparter. Videre forklarte Khalifa at mange nettsider samler og sporer brukerinformasjon, inkludert Amazon

– Vi stjeler ikke brukerinformasjon og vi har aldri gjort det. De har ingen bevis og Apple reagerte på dette uten bevis.

Direktøren for Fakespot Saoud Khalifah mener at Apple ikke ga Fakespot en adekvat advarsel som advarte dem om at appen kan bli tatt bort fra App Store eller muligheten til å rette opp problemer med appen, skriver CNBC.

Fakespots app er i skrivende stund fortsatt tilgjengelig på Google Play og Android enheter.