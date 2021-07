Investerer nær 1 milliard i indisk startup

FedEx Express, et datterselskap av logistikkgiganten FedEx investerer 100 millioner dollar i det indiske oppstartsselskapet Dehliery som en del av deres ekspansjon og tilstedeværelse i Sør-Asia, skriver Techcrunch. Det tilsvarer nesten 900 millioner norske kroner.

Investeringen kommer mindre enn to måneder etter at oppstartsselskapet, som er verdsatt til 3 milliarder dollar, sikret $ 277 millioner i forkant av et første børsnotering i de kommende kvartalene.

En del av avtalen er at selskapene vil inngå en langsiktig, kommersiell avtale. FedEx Express skal fokusere på internasjonal eksport og importtjenester til og fra India. Delhivery skal i tillegg til FedEx selge FedEx Express internasjonale produkter og tjenester i det indiske markedet og tilby hente- og leveringstjenester i India.

Startet som matlevering

Dehlivery starter som et matleveringsselskap, men har siden oppstart vendt mot å bli et fullverdig logistikkselskap i over 2.300 indiske byer og mer enn 17.500 poststeder.

Plattformen forbinder sendere, agenter og lastebilførere som tilbyr veitransportløsninger. Oppstartsselskapet sier at plattformen effektiviserer ressursutnyttelsen og sørger for døgnoperasjoner, skriver Techcrunch.

Analytikere i Bernstein mener Indias logistikkmarked er preget av dårlig planlegging og prognoser for etterspørsel og tilbud som øker transportkostnader, tyveri, skader og forsinkelser. De mener denne digitaliseringen er helt avgjørende for å takle ineffektivitetene i den indiske logisitikkindustrien som lenge har tynget nasjonaløkonomien.

Et stort logistikkmarked

Dehlivery uttaler at de har levert over en milliard ordre, jobber med Indias største e-handel selskaper og ledende bedrifter og har jobbet med over 10.00 kunder. Selskapet organiserer virksomheten slik at den siste delen av leveransen tildeles transportører et område som aldri overstiger to kvadratkilometer, slik at de kan foreta flere leveranser om dagen for å spare tid.

Det totale adresserbare markedet for logistikk i India er over 200 milliarder dollar, sier en analytiker fra Bernstein. Delhivery sa i fjor at de planlegger å investere over 40 millioner innen to år for å utvide og øke deres flåtestørrelse i møte med den økende etterspørselen etter bestillinger ettersom flere folk handler på nett under coronapandmien.