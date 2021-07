Zoom kjøper teknologiselskap for 130 milliarder

Videokonferanseselskapet Zoom fikk en betydelig oppsving da coronakrisen tvang store deler av verdens befolkning til å jobbe hjemmefra. Nå melder selskapet at det kjøper opp Five9, et selskap som tilbyr skytjenester, for 14,7 milliarder dollar, tilsvarende om lag 130 milliarder kroner.

Det melder CNBC mandag.

Kjøpet av Five9 blir det første kjøpet til Zoom som kommer på over én milliard dollar, og skal komme som følge av at Zoom ønsker å tilpasse selskapet til å kunne tjene penger også etter corona-pandemien.

Zooms inntekter økte med 326 prosent i løpet av 2020, og har siden roet seg jevnt ettersom flere og flere kommer tilbake til kontoret og kan møtes i person. En av grunnene til at selskapet kjøper opp alternative inntektskilder skal komme som følge av direkte konkurranse med Microsofts Teams.

Five9 er et selskap som tilbyr diverse skytjenester, og skal gi Zoom inntekter utenfor videokonferansemarkedet. Oppkjøpet er ventet å fullføres i første halvdel av 2022.