Meglerhus ser stor oppside i Schibsted

I en analyse søndag kveld kommer det frem at Arctic Securities oppjusterer kursmålet til på Schibsted A-aksje til 530 kroner pr. aksje. En heving på 50 kroner, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen på Schibsted.

Arctic hever EBITDA-anslagene med 8-10 prosent, etter at Finn og News Media har levert to sterke kvartaler å rad, og meglerhuset venter at konsensus vil følge etter.

Selv om meglerhuset synes den pågående digitalt overgangen i News Media er interessant, estimerer de en lav ensifret omsetningsvekst og en EBITDA-margin på 13-14 prosent på mellomlang sikt.

– Vi løfter vårt kursmål til 530 kroner A-aksjen grunnet positive revideringer og bruker en 12x (10x) på EBITDA for News Media-segmentet. Dette impliserer en 18x 2021-EBITDA for resten av selskapet, skriver Arctic i analysen.

Oppjustert i før helgen

Oppjusteringen fra Arctic kommer kort tid etter at JP Morgan jekket opp kursmålet på Schibsted med 101 kroner, til til 533 kroner pr. aksje, og Kepler Cheuvreux hevet kursmålet fra 425 til 470 kroner.

I tillegg oppjusterte DNB Markets Schibsted-aksjen på fredag etter kvartalspresentasjonen, fra 460 kroner pr. aksje til 550 kroner. Oppjusteringen kom som en følge av gode utsikter, reprising av Adevinta og positive estimatjusteringer

Schibsted A-aksje blir for mandag formiddag handlet for 451,70 kroner pr. aksje på Oslo Børs.

Schibsted la fredag frem tallene for andre kvartal og kunne da vise til en 50 prosents økning i EBITDA. Inntektene økte med 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens resultat før skatt endte på 362 millioner kroner, opp fra 239 millioner i fjor.