Smedvig-familien selger datasenter for 7,6 milliarder

Azrieli Group, som er Israels største eiendomsselskap, skriver i en pressemelding at de kjøper datasenterselskapet Green Mountain. Kjøpesummen vil komme på 7,6 milliarder norske kroner, fremkommer det av meldingen.

Forretningsstrategien til Green Mountain er å bygge datasentre driftet på norsk fornybar vannkraft. Smedvig-familien har tidligere omtalt at de vurderer å selge datasenteret for et milliardbeløp ettersom selskapet har vokst kraftig i verdi de seneste årene.

Green Mountain Ble etablert i 2009 på Rennesøy nord for Stavanger.

Drifter tre datasentre i Norge på Rjukan, i Oslo og Stavanger. Planlegger å bygge enda et datasenter i Tysvær.

Har per 19.juli 2021 signert kontrakter for 24 MW med kunder med en gjennomsnittlig periode på 7,5 år.

Opererer med 100 prosent fornybar energi

Har flere faste eiendommer som leies ut av tredjeparter og brukes av selskapet til sin virksomhet for serveranlegg.

Skal driftes videre som før

Til E24 sa Direktør i Smedvig-konsernet Odd Torland at selskapet fortsatt skal drives i Norge som før. Det skal ikke bli noen endringer for de ansatte opplyser han.

– Vi har bygget opp selskapet siden 2011, og følte tiden var inne for nye eiere. Store investeringer skal til, så vi har sett etter nye eiere som kan ta selskapet videre, har Torland uttalt.

Det var E24 som omtalte nyheten først.

Tror på sterk vekst i Norge

De siste årene har Green Mountain vokst rundt 50 prosent årlig. Årsregnskapet til Green Mountain viser at de omsatte for 188,2 millioner kroner i 2020 opp fra 152 millioner i 2019. Driftsresultatet før avskrivninger endte i 2020 på rundt 55 millioner kroner. Det forventes at inntektene vil vokse kraftig de kommende årene.

Det israelske eiendomsselskapet skriver i pressemeldingen at det skandinaviske markedet, særlig det norske markedet, opplever betydelig vekst i datasentermarkedet. De trekker frem «eksepsjonell» tilgjengelighet på kraft og noen av de laveste strømkostnadene i Europa som drivere for veksten. Samtidig produseres all kraft i Norge med miljøvennlige energikilder.

Azrieli Group vil bruke Green Mountain

– Kombinasjonen av å drifte i Compass i Nord Amerika og kjøpe opp Green Mountain i Europa vil gjøre det mulig for Azrieli Group å bli en signifikant global spiller i denne voksende industrien, skriver styreformann i Azrieli Group Danna Azrieli.