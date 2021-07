Sterk vekst for IT-selskap

Det finske It-selskapet TietoEvry melder tirsdag om sterk vekst i mange nøkkeltall. Omsetningen økte fra 686.4 millioner euro i andre kvartal i 2020, til 721.7 millioner i 2021. Til sammenlikning var det forventet en omsetning på 692 millioner euro ifølge TDN Direkt.

Driftsresultatet opplevde også en kraftig bedring fra et pandemi-preget år i 2020, opp fra -9.8 til 139.7 millioner euro.

Vi er fornøyde med at vårt fokus på vekst ser ut til å betale seg, da vi har klart å levere solid lønnsomhet. Vår overordnede prestasjon i andrekvartal er det vi forventer å ligge på resten av året også. Programvarevirksomheten vår utviklet seg sterkest, der omsetningen økte med 13 prosent. Vår internasjonale ekspansjon ga også 20 prosent vekst, som vi er fornøyde med, skriver administrerende direktør Kimmo Alkio.

Styremedlem trer av

Tirsdag morgen rapporteres det også om at styremedlem Salim Nathoo forlater styret med umiddelbar virkning, fra i dag 20 juli 2021, skriver TDN Direkt.

Videre kaster selskapet lys over andre sentrale nøkkeltall. Organisk vekst var på to prosent. Videre vokste industriell programvare med ni prosent, mens selskapet inngikk fem kontrakter til en verdi over 300 millioner euro i løpet av kvartalet.

TietoEVRY (Mill. EUR) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 721.7 686.4 Driftsresultat 139,7 -9.8 Resultat før skatt 133.5 -16.2 Resultat etter skatt 117.6 -14.1