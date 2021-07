– Halvledermangel vil fortsette i 2022

Daimler AG – som står for produksjonen av blant annet Mercedez-Benz – kuttet i år tilbake på produksjonen på grunn av halvledermangelen, melder Reuters.

Mangelen kommer som følge av at etterspørselen etter biler har skutt i været etter den økonomiske innhentingen etter pandemien. Det presser opp prisene på nye og brukte biler – spesielt når varelagerene krymper.

Ifølge en beregning utført av konsulentselskapet AlixPartners har den globale chipmangelen kostet bilbransjen til sammen 110 milliarder dollar i 2021. Daimler har produsert biler som venter på halvledere for å kunne ferdigstilles.

– Vi har noen uferdige biler, men vi kan ikke la denne ballongen blåse ut av proporsjoner, sa adm. direktør i Daimler, Ola Källenius.

Dette er halvledere Halvledere er en gruppe stoffer som leder elektrisk strøm dårligere enn metalliske ledere, som kobber, men bedre enn isolatorer, som glass.

Bruk av halvledere danner grunnlaget for hele den moderne mikroelektronikken.

Halvledermateriale inngår som en nødvendig bestanddel i komponenter som dioder og transistorer.

I mikroelektronikk er det vanlig at svært mange, opptil flere millioner enkeltkomponenter lages i samme brikke av monokrystallinsk halvleder, vanligvis i silisium.

Konsernsjef for Intel Corp, Pat Gelsinger, mener det kan ta flere år før den globale mangelen på halvledere er løst.

– Selv om næringen har tatt skritt for å håndtere begrensninger på kort sikt, kan det fortsatt ta et par år for økosystemet å løse mangel på støperikapasitet, underlag og komponenter, sier Gelsinger.