Kahoot lanserer app for Zoom

Kahoot melder at selskapet har inngått partnerskap med Zoom Video Communications for å lansere Kahoot!-app for Zoom, noe som vil gjøre det enkelt for deltagere i Zoom-møter å delta, å være vert for og spille Kahoot.

Det skriver TDN Direkt, som viser til en pressemelding fra selskapet.

Kahoot!-appen for Zoom gjør det mulig for brukere å få tilgang til, være vert for og spille Kahoot-spill og læringsinnhold med andre møtedeltagere uten å forlate Zoom-møtet eller ha bruk for en annen enhet, skriver TDN.

«Videokommunikasjon har blitt en integrert del av å holde folk tilkoblet i organisasjoner og blant familie og venner, og Zoom er en av de mest populære plattformene for våre brukere å være vert for og spille Kahoot-spill, samt levere interaktive presentasjoner drevet av Kahoot!», forklarer konsernsjef Eilert Hanoa i pressemeldingen.