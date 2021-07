Meglerhus anbefaler salg – hever samtidig kursmålet

For en uke siden presenterte Adevinta sine kvartalstall. Nå velger tallknuserne i UBS å nedgraderer sin anbefaling på aksjen fra nøytral til salg, samtidig som kursmålet økes fra 150 til 160 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 176,80 kroner, ned 1,7 prosent.

Meglerhuset kutter EBITDA-estimatet for 2022 med om lag 5 prosent i etterkant av selskapets kvartalsoppdatering. UBS slår fast at risk/reward ikke lenger er like attraktivt, og minner om at aksjen handles til en stor premie mot sammenlignbare selskaper. Økningen i kursmålet forklarer meglerhuset blant annet med en bedre NOK/EUR-kurs, ifølge TDN Direkt.

I andre kvartal 2021 omsatte Adevinta for 213 millioner euro, opp fra 156 millioner euro for et år siden. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 52 millioner euro, mot 42 millioner euro i andre kvartal 2020.

– Vi vil fortsette å øke investeringene i andre halvår av 2021, så vi i enda større grad kan gripe markedsmuligheter, uttalte adm. direktør Rolv Erik Ryssdal i forbindelse med kvartalstallene.