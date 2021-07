Adevinta-topp solgte aksjer for flere millioner

Frankrike-sjef i Adevinta, Antoine Jouteau, har torsdag solgt 19.307 Adevinta-aksjer, opplyses det i en melding.

Aksjene ble solgt for 177,56 kroner pr. stykk, eller totalt rundt 3,43 millioner kroner.

Etter salget har Jouteau 34.024 aksjer igjen i Adevinta.

Jouteau har vært ansatt i Adevinta og tidligere Schibsted siden 2009, gjennom sine lederroller i den franske markedsplassaktøren leboncoin, der han nå dessuten er toppsjef.

Adevinta-aksjen endte forøvrig ned 0,7 prosent til 178,60 kroner på Oslo Børs torsdag, til tross for at Credit Suisse har høynet kursmålet for aksjen.

UBS har på sin side nedjustert sin Adevinta-anbefaling.