Dette er den hotteste aksjen i India om dagen

I Vesten bruker folk apper som Foodora, Just Eat og Wolt når de skal bestille mat de vil ha levert på jobben eller hjemme.

Det finnes til og med en norskutviklet app som heter DeliVia, som er markedsledende i Innlandet, og da spesielt i Hamar-regionen.

I India derimot er det en helt annen matleveringsapp som dominerer.

Indisk enhjørning

Zomato så dagens lys for 13 år siden. I dag har 390.000 restauranter og spisesteder i verdens nest mest folkerike land knyttet avtale med selskapet bak Zomato-appen.

Fra mars i fjor til mars i år mottok Zomato 239 millioner bestillinger fra innbyggere i 525 indiske byer.

I appen kan kunder også bestille bord på de samme restaurantene som leverer mat ut. Brukerne kan også gi sin tilbakemelding på maten de har bestilt og laste opp bilder av rettene de skal til å spise.

Zomato er det første selskapet i India som er blitt definert som en enhjørningsbedrift eller et unicornselskap. Det er gründerbedrifter som er verdsatt til én milliard eller mer, uten å ha gått på børs.

Debuthopp på 80 prosent

Selv om Zomato, i likhet med veldig mange andre matserveringsapper ikke tjener penger, så skremmer ikke det vekk investorene.

Etter å ha rapportert om et tap på 110 millioner dollar seneste regnskapsår, skulle man tro interessen for aksjen var noe dempet. Men det var den ikke.

Da Zomato denne uken debuterte på børsen i Bombay, hadde investorene like stor appetitt for aksjen som kundene deres har for maten de bestiller gjennom Zomato-appen.

Aksjen steg 80 prosent over noteringskursen, noe som priset Zomato til rundt 12 milliarder dollar. Da første børsdag var over, kostet aksjen 65 prosent mer enn debutkursen.

VENTER PÅ OPPDRAG: Alle bestillinger skjer via telefonen, og de som leverer mat kommuniserer med spisestedene og kundene gjennom sin telefon. Foto: NTB





Flere vil på børs

Det kraftige kurshoppet inspirerer andre indiske teknologidrevne startup-selskaper til å bli børsnotert.

Et av dem er Paytm, en indisk utgave av Vipps. 11 år etter oppstart har selskapet 20 millioner brukere.

De kan ikke bare sende penger til venner og familie, men kan også betale regninger med appen. Den erstatter også plastkort i varehandelen og servicenæringen.

Alt brukeren trenger å gjøre er å skanne en QR-kode som er oppslått på salgsstedet, og vipps så er handelen unnagjort.

Paytm er forkortelse for «pay through mobile».

På eiersiden finner man blant annet japanske Softbank, Ant Group, som også er storeier i Zomato-appen og Berkshire Hathaway, selskapet Warren Buffet har utviklet til et av verdens mest betydningsfulle.