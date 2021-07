Hongkong-indeks ble tech-taper etter kinesiske innstramminger

En indeks som ble lansert for ett år siden for å gi investorer større eksponering mot Kinas nettkjemper, er nå den teknologiindeksen som går dårligst.

Hang Seng Tech Index har vært en berg og dalbane siden den ble lansert. Indeksen, som feirer ettårsdag på tirsdag, toppet seg i februar etter å ha lagt på seg 59 prosent, men har siden mistet 551 milliarder dollar i markedsverdi, skriver Bloomberg.

Underpresterer

Dette har gjort at gevinsten nå bare er på 6 prosent. Til sammenligning har både MSCI World Information Technology Index og NASDAQ-100 Index steget med over 40 prosent hver. Mens den kinesiske ChiNext-indeksen, som inneholder de største kinesiske selskapene, har lagt på seg 35 prosent.

Underprestasjonen til Hongkong-indeksen fremhever de regulatoriske risikoene for en av de raskest voksende sektorene i Kina. Myndighetenes valg om å begrense og kontrollere store teknologibedrifter som Jack Mas Ant Group og Didi Global har skremt globale investorer, samtidig som at forholdet til USA fortsetter å være trått.

– Bekymringen for at inntjeningen på mellomlang sikt kan bli forstyrret av at dataene deres blir mer et offentlig gode og personvern blir et større problem, er fortsatt en hodepine, sier porteføljeforvalter Joshua Crabb i Robeco Hongkong.

Bare i løpet av juli er indeksen ned 11 prosent, etter at kinesiske myndigheter nektet nye forbrukere å laste ned Didis app.

– Se utenfor Kina

I et notat som ble sendt ut til kundene sine i forrige uke, skrev en strateg hos Bank of America at det var lite sannsynlig for at det regulatoriske overhenget vil forsvinne med det første. Derfor anbefalte den amerikanske investeringsbanken å rotere på teknologibedrifter utenfor Kina.

Hang Seng Tech Index ble lansert i fjor, og sporer de 30 største Hongkong-noterte teknologibedriftene, som inkluderer kjemper som Tencent Holdings, Alibaba Group Holding og Meituan. Indeksen ble opprettet ettersom flere av de kinesiske ønsket å bli notert nærmere moderlandet ettersom spenningen mellom USA og Kina økte.

Selv om P/E-forholdet har gått ned siden toppen i februar, handles den fremdeles til cirka 35 ganger estimert fortjeneste, skriver Bloomberg. Til sammenligning ligger Nasdaq 100-indeksen på 28 gangeren, mens ChiNext ligger på 43 ganger.