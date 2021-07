Tesla gruste estimater og doblet inntekter

Tesla rapporterte mandag sine resultater for andre kvartal, og kunne vise til en tilnærmet dobling av inntektene fra tilsvarende kvartal i 2020.

Den amerikanske elbilprodusenten hadde i årets andre kvartal totale inntekter på 11,96 milliarder dollar, sammenlignet med 6,04 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Analytikerkonsensus var på forhånd inntekter på 11,36 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet fra Bloomberg. Resultat pr. aksje endte på 1,45 dollar, mot ventede 0,98 dollar.

Selskapets nettoresultat bikket også 1 milliard dollar for første gang, og endte på 1,14 milliarder dollar. Dette er en tidobling av nettoresultatet i andre kvartal 2020, som var på 104 millioner dollar.

Tesla andre kvartal 2021 (Mill. USD, med unntak av EPS) 2.kv./21 2.kv./20 YoY Driftsinntekter 11.958 6.036 98% Driftsresultat 2.884 1.267 128% Nettoresultat 1.142 104 998% EPS 1,45 0,44 230%

Det at Tesla tjener rått på bilsalget sitt kommer kanskje ikke som noen overraskelse. Nordmenn har for lengst lagt sin elsk på bilene, som nylig stakk av med seieren i en kåring over de mest populære elbilene . Videre kan Tesla-fans se frem til at Model Y kommer til Norge i august.

Dog gikk det ikke like bra med Tesla Norge i 2020 som den amerikanske moren, der Finansavisen nylig kunne melde om «flatt batteri» og en halvering av inntekter.