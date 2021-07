Rekordår for Microsoft

Microsofts inntekter kom inn på 46 milliarder i fjerde kvartal av regnskapsåret 2021, ifølge kvartalsrapporten som ble offentliggjort like etter stengetid på New York-børsen tirsdag. Selskapets regnskapsår strekker seg fra juli til juni.

Det er en markant økning fra samme kvartal i 2020, da omsetningen kom inn på 38 milliarder dollar. Analytikerne ventet en omsetning på 44 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Resultat etter skatt endte på 16,5 milliarder dollar, opp fra 11,2 milliarder i samme periode foregående år.

For regnskapsåret 2021 under ett endte omsetningen på 168 milliarder og nettoresultatet på 61 milliarder, som er rekordhøye tall for selskapet. Det er også første gang i selskapets historie at nettoresultatet i et regnskapsår er høyere enn 60 milliarder dollar, skriver MarketWatch.

– Resultatene våre viser at når vi oppfyller kundenes behov på forskjellige måter i store og voksende markeder, genererer vi vekst, sier adm. direktør og styrelder Satya Nadella.