Analytikere tar grep etter Apple-tall

Etter stengetid på New York-børsen tirsdag presenterte Apple tallene for tredje kvartal av regnskapsåret 2021, som for Apple strekker seg fra oktober til september.

Teknologigiganten rapporterte et resultat pr. aksje på 1,30 dollar og en omsetning på 81,41 milliarder dollar. Ifølge Refinitiv-estimater ventet analytikerne et resultat pr. aksje på 1,01 dollar og omsetning på 73,30 milliarder dollar.

Analytikerne på Wall Street er generelt veldig positive til kvartalstallene, og mange velger å oppjustere kursmålet på Apple-aksjen, ifølge CNBC.

Mest optimistisk er meglerhuset Canaccord, som hever kursmålet fra 175 til 185 dollar og gjentar kjøpsanbefaling. Fra tirsdagens kurs ved stengetid ser meglerhuset en oppside på 25 prosent.

Ikke alle er like optimistiske. Tre meglerhus har hold-anbefaling på aksjen, og meglerhuset Bernstein har et kursmål på 132 dollar, det laveste av alle som dekker Apple-aksjen.

Tirsdag stengte Apple-aksjen ned 1,49 prosent til 146,77 dollar. Hittil i år har den steget 9,4 prosent.