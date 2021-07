Facebook økte inntektene med 56 prosent

Etter børsstenging onsdag kveld leverte Facebook sitt resultat for andre kvartal, der det kom frem at selskapet endte kvartalet med en omsetning på 29,07 milliarder dollar, opp fra 18,68 milliarder dollar i tilsvarende periode året før.

Selskapets resultat endte på 10,39 milliarder dollar, som er en klar oppgang fra 5,3 milliarder i samme kvartal 2020.

Selskapet opplyser at det hadde i snitt 2,90 milliarder månedlige aktive brukere i kvartalet.

I rapporten meldes det imidlertid at den ekstreme veksten ikke er ventet å fortsette, men heller falle tilbake. I pressemeldingen skriver selskapet at det venter at årsveksten i de totale inntektene vil avta betydelig i kvartalene fremover. Dette som følge av at selskapet også i fjorårets kvartaler hadde sterk vekst.

Facebook-aksjen falt om lag fire prosent i etterhandelen natt til torsdag.