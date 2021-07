Polight kansellerer smarttelefon-prosjekt

Polight opplyser i en børsmelding at smarttelefonprosjektet som ble nevnt i deres førstekvartalspresentasjon har blitt kansellert.

Den opprinnelige planen besto av lansering av telefonen til markedet i starten av 2022, med oppstart av skipninger med produktet «TLens» i fjerdekvartal 2021.

Årsaken til kanselleringen er relatert til porteføljestrategi, og selskapet legger til at den aktuelle OEM fortsatt utrykker interesse for «TLens» og vil sannsynligvis vurdere å bruke kameramodulen for fremtidige smarttelefon-lanseringer, men dette har fortsatt til gode å bli vedtatt.

– Som nevnt tidligere er timing og porteføljerelaterte beslutninger alltid en risikofaktor fremt til telefonen faktisk slippes ut på markedet. Denne porteføljeendringen vil forsinke smarttelefon-inngangen for Polight, men gitt den mulige pipelinen er vi fortsatt positive til smarttelefonmarkedet for selskapet, sier adm. direktør Øyvind Isaksen.

Polight-aksjen dundrer ned 30 prosent etter at nyheten ble kjent. Hittil i år har den steget 54 prosent.