Melder om rammekontrakt på 208 millioner kroner

Nordic Unmanned har mottatt en betinget rammekontrakt fra European Maritime Safety Agency (EMSA) for dronetjenester knyttet til generell langtrekkende maritim overvåking. I en børsmelding fremgår det at rammekontrakten er på 20 millioner euro, tilsvarende nesten 208 millioner kroner, over en periode på opptil 2 + 1 + 1 år.

Nordisk Unmanned vil bruke Textron Systems' Aerosonde som droneplattform, og to komplette systemer, inkludert opplæring, vil bli levert i løpet av de neste seks månedene.

En obligatorisk konfigurasjonstest må derimot fullføres innen åtte uker før selskapet mottar den endelige rammekontrakten. Nordic Unmanned forventer at den offisielle signeringen av kontrakten vil skje innen utgangen av september.

Nyheten blir godt mottatt i aksjemarkedet, hvor aksjen stiger 6,4 prosent til 41,51 kroner.