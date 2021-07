Investeringsapp verdsatt til 280 milliarder

Torsdag debuterer handelsplattformen Robinhood på Nasdaq under tickeren HOOD og henter over 2 milliarder dollar. Selskapet verdsettes til 32 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 280 milliarder kroner, med en noteringskurs på 38 dollar per aksje, i følge CNBC.

Robinhood sin visjon er å senke terskelen for å entre finansverden og selskapet tilbyr blant annet kurtasjefri kjøp og salg av aksjer.

Utradisjonell børsnotering

I tråd med deres visjon går Robinhood på børs på utradisjonelt vis og inviterer sine egne småsparer-klienter til å delta i børsnoteringen.

Aksehandelsplattformen Robinhood tilbyr 20-35 prosent av aksjene til sine egne klienter på selskapets egen mobilapplikasjon, noe som skiller seg fra tradisjonelle noteringer skriver CNBC.

Børsnoteringer har tradisjonelt sett vært forbeholdt institusjonelle investorer eller rike enkeltinvestorer. Småaksjonærer har typisk ikke mulighet til å kjøpe seg inn i selskapene før aksjene blir omsatt på børs.

Revolusjonerte aksjehandel

Robinhood revolusjonerte aksjehandel ved å tilby brukere å selge og kjøpe aksjer gebyrfritt. Dette medførte at resten av industrien måtte kaste inn håndkleet og gi opp slike betalinger i 2019.

Handelsplattformen har blitt svært populær blant småaksjonærer som ønsker å kjøpe og selge aksjer for første gang. Den sterke fremveksten av småaksjonærer har vært god drahjelp for Robinhood som har opplevd en eksplosiv vekst den siste tiden.

I løpet av første kvartal økte antall brukere fra 18 millioner kunder til 22.5 millioner. Ved utgangen av andre kvartal hadde appen over 22,5 millioner brukere. Inntektene mer enn firedoblet seg i første kvartal 2021 mot samme periode året før, og hoppet fra 128 til 522 millioner dollar.

Opsjonshandel utgjør omtrent 38 prosent av omsetningen, mens aksjer og krypto er henholdsvis 25 og 17 prosent av inntektene. Imidlertid har Robinhood advart om at meglervirksomheten kan få et inntektsfall og at veksten i antall kontorer vil avta i takt med at boomen i antall småaksjonærer vil avta, skriver CNBC.

Konkurrenter til Robinhood er blant annet Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers og nyere tjenester som Webull og SoFi. Charles Schwab har en markedsverdi på 130 milliarder dollar og Interactive Brokers har en markedsverdi på 26 milliarder dollar, i følge CNBC.

DST Global, Index Ventures, NEA og Ribbit Capital er blant Robinhoods største investorer.