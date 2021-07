Kretskortkrisen når smarttelefon-produksjonen

En langvarig, global mangel på kretskort med halvlederkomponenter har ført til produksjonshindringer for alt fra bilindustrien til spillkonsoller.

Nå skal mangelen også true telefonproduksjonen, skriver CNBC torsdag.

Så langt i krisen har smarttelefonproduksjonen sett ut til å klare seg, ettersom flere av de større produsentene som Apple og Samsung har sikret seg store mengder komponenter på forhånd av krisen.

Syed Alam i halvlederprodusenten Accenture forklarer imidlertid at ettersom bilsektoren og andre er i ferd med å ta igjen og begynne å gjenvinne kapasiteten de hadde gitt opp, har det oppstått en hard konkurranse om levering av halvledere.

«Dette har skapt økt etterspørsel for smarttelefon-kretskort.»

Sjefsanalytiker Ben Wood i CCS Insight forklarte til CNBC at bilprodusentene tidligere ble påvirket ettersom de så problemet mye senere enn telefonprodusentene, og at bilprodusentene for det meste bruker eldre varianter av kretskort enn de som brukes i nye smarttelefoner, samt at smarttelefonene behøver en langt større mengde - som gjør dem til foretrukne kunder.