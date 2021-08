Elon Musk henter 363 millioner dollar til hjerneimplantat

Blant annet har Google Venture, Peter Thiel og Sam Altman vært med på å spytte inn penger i selskapet. Totalt har de bidratt med 205 millioner dollar, ifølge CNBC.

Neuralinks uttalte formål ved utviklingen av hjerneimplantatene er å tilgjengeliggjøre teknologi for lamme mennesker. Tidligere i år koblet Neuralink en chip til en apes hjerne og fikk ham til å spille bordtennissimulatoren Pong med hjernen. Nå sikter selskapet seg inn på å teste teknologien på mennesker.

– Det første målet for å utvikle implantatet er for å hjelpe lamme med å gjenvinne sin digitale frihet, ved å samhandle med datamaskiner eller telefoner, skriver Neuralink i et blogginnlegg.

Selskapet, som ble etablert i 2016, sier deres første produkt, N1 Link, vil være helt usynlig når det er koblet til hjernen. Elon Musk har tidligere beskrevet chipen som «en Fitbit på innsiden av hodet, med små ledninger som går inn i hjernen».

– Pengene som er hentet inn vil brukes til å få Neuralinks første produkt ut på markedet, og akselerere forskningen på, og utviklingen av, fremtidige produkter, fortsetter selskapet i innlegget.

Passe sci-fi

– Vårt oppdrag er å utvikle et grensesnitt mellom hjerne og maskin som behandler hjernerelaterte plager. Det endelige målet er å skape et hjernegrensesnitt som er i stand til å koble biologisk intelligens nærmere kunstig intelligens, sier Neuralink.

Musk tror at kunstig intelligens bare blir smartere og smartere, og at en teknologi som den Neuralink utvikler kan la mennesker «bli med på reisen».

På lang sikt tror Musk at Neuralink kan bidra til at mennesker kan kommunisere via telepati. Han ser også for seg en verden hvor menneskers hjerne kan lagres når de dør, og kan deretter settes inn i en robot, eller et annet menneske.

– Mennesker er allerede «cyborgs» fordi vi har et digitalt lag gjennom telefoner, datamaskiner og applikasjoner, sa Musk i en Clubhouse-samtale i februar.

Det digitale laget Musk snakker om, kan være alt fra personers iPhone til deres Twitter-kontoer.

– Med et hjernegrensesnitt kan vi forbedre koblingen mellom hjernebarken og det digitale laget. Jeg tror koblingen kan forbedres 1.000, eller kanskje 10.000 ganger.