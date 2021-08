Amazon har fått en bot på 746 millioner euro etter å ha brutt EUs regler for databeskyttelse. Det tilsvarer omtrent 7,8 milliarder norske kroner.Det skal være Luxembourgs regulator for personvern, The National Data Protection Commission (CNPD), som har gitt Amazon boten.

– Opprettholdelsen av sikkerheten til våre kunders informasjon og tillit er en topprioritet, sier en talsperson for selskapet til CNBC og legger til:

– Det har ikke vært noe databrudd, og ingen kunder har blitt eksponert til en tredjepart.

Amazon har sitt europeiske hovedkvarter i Luxembourg, og skal ha nektet at det har skjedd brudd på GDPR-reglene, skriver CNBC. GDPR-reglene tillater databeskyttelser i Europa å bøtelegge selskaper med opp til 4 prosent av deres globale salg ved brudd på disse databehandlingsreglene.

–Ute av proposjoner

– Vi er sterkt uenig med CNPDs dom, og kommer til å anke. Beslutningen i forhold til hvordan vi viser kunder relevant reklame, avhenger av subjektive og ikke testede tolkninger av den europeiske personvernloven. Den foreslåtte boten er helt ute av proposjoner, selv med tolkningen av denne loven, sier Amazon-talspersonen.

Boten føyer seg i rekken blant EUs forsøk på å begrense tek-gigantene. I perioden 2010-2021 har Google blitt bøtelagt av EU for 8,25 milliarder euro, ifølge Reuters.

Dersom anken ikke blir hørt, er det ikke krise for selskapet. Amazon rapporterte torsdag sitt tredje kvartal på rad med over 100 milliarder dollar i inntekter. Boten på 7,8 milliarder kroner er dermed liten relativt til selskapets inntekter.