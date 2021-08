Google-grunnleggere har solgt seg ned for nesten 10 milliarder

Siden starten av mai har Google-grunnleggerne Larry Page og Sergey Brin i følge CNBC solgt A- og C-aksjer for mer enn 1,07 milliarder dollar i Alphabet, som er morselskapet til Google. Det tilsvarer salg av aksjer i Alphabet for omtrent 9,4 milliarder kroner.

Av papirer utsendt av Securities and Exchange Commission fremkommer det at Brin sitt salg skal være aksjer verdt 610 millioner dollar, og Page har solgt aksjer verdt 462 millioner dollar.

Alphabet har steget mye på børs så langt i år, og A-aksjene er opp mer enn 50 prosent så langt i år. Det overgår oppgangen til Nasdaq Composite og andre teknologigiganter som Amazon og Apple så langt i år. Selskapet leverte også sterke tall for andre kvartal 2021.

Skyhøye prisnivåer

Den siste tiden har markedene nådd nye rekordnivåer. I tillegg er aksjemarkedet skyhøyt giret ved at det er svært belånt.

Shiller price-earnings indikatoren, mest kjent som PE-verdien, er på skyhøye nivåer. For S&P 500 ligger den på 34,8, mens den for teknologiindeksen Nasdaq måler over 37,69. Til sammenligning ligger den gjennomsnittlige verdien over de siste 150 årene for S&P 500 på 16,8.

For Google har Alphabet-kursen økt slik at PE-verdien har økt fra 26 til 36 fra mai til utgangen av juli 2021.

I tillegg er den totale giringen i det amerikanske aksjemarkedet på 882,1 milliarder dollar, som er omtrent dobbelt så høyt som i 2013.

Grunnleggerne forblir styremedlemmer

Det var Larry Page og Sergey Brin som sammen startet Google i januar 1996 som et forskningsprosjekt mens de var studenter ved Stanford University. Senere ble selskapet Google grunnlagt i 4.september 1998 og børsnotert i 2004. De har etter dette blitt noen av verdens rikeste mennesker.

Page og Brin forblir som styremedlemmer og har majoritetsandel i selskapet, og kontrollerer 51% av en spesiell klasse av Alphabet stemmerettigheter, i følge CNBC.

Page trakk seg fra rollen som administrerende direktør Alphabet i slutten av 2019, og overlot rollen til Googles nåværende administrerende direktør Sundar Pichai. Samtidig trakk Sergey Brin seg som «president» for Alphabet, og hans rolle ble fjernet. Siden har begge milliardærene levd et liv utenfor rampelyset.