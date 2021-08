Frp vil ikke gi fra seg oljefondet-domenet

Bakgrunnen er at Frp i flere år benyttet domenet som en informasjonsside for partiets meninger om oljefondet. Nettsiden ble imidlertid tatt ned i 2014 etter at daværende partileder Siv Jensen ble konfrontert med dette.

Partiet sa at de ville vurdere å gi domenet til Norges Bank dersom de ønsket det, men det ble det ikke noe av den gang, skriver E24.

– Vi ønsker selvsagt gjerne å ta over dette domenet, så det er naturlig at vi tar kontakt med dem igjen, skriver kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management (NBIM) i en epost til E24.

Frp valgte for noen år siden å beholde domenet oljefondet.no , som fremdeles dirigerer en til partiets nettsider. De ønsker foreløpig ikke å gi det fra seg, opplyser partiets markedssjef Helge Fossum.