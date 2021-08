Kan bli en avgjørende uke for bitcoin

Den digitale kryptovalutaen bitcoin ligger mandag ettermiddag på 39.340 dollar pr. «mynt», ned om lag 1,5 prosent i løpet av dagen.

I helgen steg Bitcoin-prisen over 40.000 dollar for første gang siden i mai, da prisen falt som en stein etter Kina-press og meldinger fra Elon Musk.

På det meste nådde kursen over 42.000 dollar på søndag. Selv om kursen har falt under 40.000 dollar igjen, ligger fremdeles prisen over 30 prosent høyere enn for to uker siden.

Sikter på 44.600

Sjefsstrateg Matt Maley i Miller Tabak & Co. har ifølge Marketwatch uttalt at hvis prisen klarer å holde seg over 40.000 dollar den neste tiden, vil neste milepæl ligge på 44.600 dollar – gitt at kursen stiger parallelt med gjennomsnittsveksten de siste to hundre dagene (200 DMA).

«Den har kommet nær det nivået to ganger siden mai, og rullet over begge gangene. Derfor kan den gi noe motstand ved ytterligere oppgang i begynnelsen av august,» sa Maley.

«Hvis prisen kommer over 44.600 er det ventet at kryptovalutaen vil skyte mye høyere ganske raskt. Med andre ord, prisen må kanskje ta en «pust i bakken» for å fordøye gevinstene ved 200-DMA, men hvis den bryter over det nivået på en vesentlig måte ,enten det går fort eller etter en pause, bør det være veldig bullish for bitcoin,» sa han ifølge Marketwatch.

Overkjøpt

Maley advarer imidlertid om at bitcoin ser overkjøpt ut på kort sikt, og viser til Relative Strength Index. Indeksen tar for seg størrelsen av nylige tap mot nylige gevinster.

«Ikke misforstå, det var mye mer overkjøpt før det gikk over i januar og februar, og i november i fjor. Det er imidlertid mer overkjøpt nå enn det var på det høyeste tidspunktet i april, så investorer og tradere vil ha mye mer tillit hvis helgens trekk holder i midten av neste uke,» uttalte han.