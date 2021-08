Finanstilsynet vil regulere kryptovaluta

I mars ble Gary Gensler innsatt som leder for det amerikanske finanstilsynet, SEC. Tidligere har han forelest om kryptovaluta og blokkjedeteknologi hos MIT. Det har gjort at forkjempere for kryptovaluta har ansett ham som en potensielt god alliert for kryptovaluta.

Gensler har bedt Kongressen om å vedta en lov som kan gi SEC juridisk myndighet til å overvåke kryptobørser, til tross for at, som han sier, «SEC har allerede brede fullmakter», ifølge Bloomberg.

Politikere har slitt med hvordan de skal reagerer på det volatile markedet. Gensler vurderer nå å etablere et overvåkningsregime med formål om å skape en sikkerhet for millioner av investorer som har fylt porteføljene sine med kryptovaluta.

– Selv om jeg forholder meg nøytral til teknologien – til og med fascinert – da jeg brukte tre år på å dykke dypt inn i den. Jeg forholder meg imidlertid ikke nøytral til investorbeskyttelse. Hvis noen ønsker å spekulere, så er det deres valg. Vi har likevel et ansvar som nasjon om å beskytte de investorene mot svindel, sier SEC-sjefen.

Det uregulerte kryptomarkedet er anslått å være verdt 1,6 billioner dollar – tilsvarende mer enn 14.000 milliarder kroner. Markedet er tidvis som en berg- og dalbane, med store svingninger. I april kostet for eksempel en bitcoin over 64.800 dollar. Mot slutten av mai hadde prisen falt til 30.000 dollar.



Trekker paralleller til bilindustrien

Gary Gensler bemerker at teknologisk utvikling, i løpet av menneskets historie, har vært en utløsende faktor for økonomisk fremgang. Han tror det finnes et lignende potensial hos de digitale aktivaklassene.

Han ser for seg at den økonomiske fremgangen går hånd i hånd med gjennomtenkte og strenge reguleringer, og trekker paralleller til bilindustrien:

– Bilindustrien tok ikke av før myndighetene fastsatte regler for kjøring. Fartsgrenser og trafikklys sørget for sikker kjøring i samfunnet, men det hjalp også med å normalisere biler. Det er kun ved å inkorporere ting i våre offentlige politiske mål at en teknologi har mulighet for å bli allemannseie, sier Gensler.

Vil ikke regulere bitcoin

Over årenes løp har det vært store diskusjoner om hvilke typer digitale eiendeler som faller inn under finanstilsynets jurisdiksjon. Noen kryptovalutaer – som bitcoin – ses på som valuta og regnes som en handelsvare – ikke et verdipapir – og faller dermed ikke inn under finanstilsynets reguleringsområde.

Det finnes imidlertid tusenvis av andre kryptovalutaer. Gensler mener de fleste fungerer som uregistrerte verdipapirer som må overholde SECs regler.

– Finanstilsynet har en bred myndighet over verdipapirer. Det er en rekke kryptovalutaer som faller inn under denne jurisdiksjonen. Det finnes imidlertid områder, for eksempel ved handel av bitcoin på kryptobørser, hvor offentligheten er veldig dårlig beskyttet, sier Gensler.

Patrick McCarthy foreleser om kryptovaluta ved Georgetown University. Han tror Genslers forståelse for digitale aktiva gjør at han vil gi den stadig voksende industrien en rettferdig mulighet til å uttale seg. Han tror imidlertid at SEC-sjefen kan komme til å skuffe mange kryptotilhengere.

– Når kryptofolket sier de vil ha rettssikkerhet, mener de ikke at de vil reguleres. Det standpunktet deler de ikke med Gary, sier McCarthy.