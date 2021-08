Elon Musks Starlink-prosjekt når 90.000 kunder

Elon Musks romfartsselskap SpaceX melder tirsdag at selskapet har fått 90.000 kunder for sitt Starlink-prosjekt, et ambisiøst prosjekt for å tilby global internettilgang ved bruk av flere tusen satellitter i bane rundt jorden.

Det skriver CNBC tirsdag, som melder at oppdateringene kommer under en konferansesamtale mellom SpaceX og Federal Communications Commission.

Elon Musk skal ha uttalt at selskapet nå har over en halv million bestillinger, og at SpaceX skal kunne få lagt til disse kundene innen sommeren 2022.

Selskapet tester nå nettverket i 12 land, og øker kundebasen med om lag 20.000 kunder i måneden, opplyses det.

Vil bruke Starship

I tillegg ble det kjent at SpaceX nå sikter på å bruke raketten Starship til å frakte satellitter ut i rommer. Frem til nå er det brukt Falcon-9 raketter, som kan bære 60 satellitter. Starship skal imidlertid kunne ta med seg 400, ifølge tidligere uttalelser fra SpaceX-sjef Gwynne Shotwell i 2019.

Starlink åpnet nettverket for enkelte kunder høsten 2020, med en kostnad på 90 dollar pr. person. Prosjektet har mottatt mye ros, men også kritikk for å forurense stjernehimmelen, der satellittene skal ødelegge for stjernekikkerter og stjernefotografering.

Starlink og Starship-prosjektene har kostet flere milliarder dollar og er noen av hovedprosjektene til SpaceX.