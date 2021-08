Strammer jerngrepet: Toppsjefen har tapt 123 mrd. på ni måneder

Kinesiske myndigheter har tatt tyren ved hornene og slått hardt ned på teknologigigantene innenfor egne landegrenser de siste månedene.

Det startet tilbake i november da det som skulle bli historiens største børsnotering i Jack Mas Ant Group ble stanset av kinesiske regulatoriske myndigheter.

I lang tid så det ut som det var et personangrep kun rettet mot Jack Ma, men de siste månedene har vist at det er flere selskaper som har fått føle konsekvensene av det kinesiske jerngrepet.

Nå viser nye tall at Tencent-toppsjef Pony Ma har tapt hele 14 milliarder dollar – 123 milliarder kroner – i papirverdier siden november, da Ant Group-noteringen ble stoppet og de store selskapene i tech-sektoren begynte nedturen.

Tapet er mer enn Jack Ma som i utgangspunktet så ut som den store syndebukken.

Større likhet

Bakgrunnen for den hardtslående kampanjen mot techgigantene i Kina skal være at myndighetene ønsker å minske forskjellene mellom rik og fattig i landet. Dermed slår de hardt ned på selskapene med ellevill vekst og som sitter på monopollignende makt – noe de mener vil sørge for finansiell stabilitet.

Tirsdag ble det imidlertid sluppet en rapport fra Xinhua-nyhetsbyrået som tok for seg Tencents spillavdeling og insinuerte at selskapet kan være Beijings nyeste mål.

Rapporten sendte aksjen rett ned og sørget for å sende markedsverdien på selskapet til 550,5 milliarder dollar. Tidligere i år nærmet markedsverdien seg 1 billion dollar.

Pony Ma har holdt seg i kulissene i store deler av sin karriere, og det så ut til å hjelpe selskapet i starten av det noen omtaler som en heksejakt på tech-gigantene. Alibaba ble ilagt milliardbot, mens Tencent kun fikk mindre bøter.

De siste ni månedene har likevel Pony Ma tapt 14 milliarder dollar i papirverdier, og har nå en formue på 45,8 milliarder. Jack Ma er like over med 47,8 milliarder.

Rike mennesker i Kina, Bloomberg Billionaires Index Foto: Bloomberg

Statsmediene i Kina tonet ned ordbruken mot spillselskaper onsdag, og Tencent steg 5 prosent, men er fremdeles ned 17 prosent hittil i år.

Tencent retter seg etter myndighetenes regler og vil nå redusere spilltiden for mindreårige og forby kjøp i applikasjoner og spill. Spillene blir også forbudt for barn under 12 år.