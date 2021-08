Kutter kursmålet på Pexip over 20 prosent

Pareto Securities har senket sitt kursmål på videokonferanselskapet Pexip fra 130 kroner til 100 kroner per aksje. Meglerhuset opprettholder deres kjøpsanbefaling. Det skriver TDN Direkt onsdag morgen.

Selskapets årlige gjentagende inntekter (ARR) var 17 prosent under Pareto Securities estimat for andre kvartal. For å nå ARR-målet på 300 millioner dollar i 2024, må veksten akselereres allerede innen tredje og fjerde kvartal i år. Hvis ikke de når dette målet, tror Pareto at det er mer usannsynlig at de vil nå dette målet.