I løpet av årets andre kvartal hadde Elliptic Laboratories en omsetning på 7,6 millioner kroner, hvor 4,8 av de kom fra kundekontrakter. Det er en oppgang på 20 prosent, sammenlignet med andre kvartal i 2020. Totalt hadde selskapet 12,1 millioner i inntekter i løpet av første halvår i 2021. Det er en oppgang på 17 prosent i forhold til første halvdel av 2020.

Selskapet spår at inntektene i år er sesongbetonte, og forventer at de vil være høyere i løpet av årets andre halvdel. Dermed ser de samme tendenser som i fjor, da de hadde en omsetning på 10,3 millioner i løpet av årets første halvdel, men totalt 44,7 millioner i løpet av hele året.

Selskapets EBITDA var på -3,7 millioner i andre kvartal, mot -5,9 i samme periode i fjor. Den økte omsetningen forklarer nedgangen.

Fortsatt underskudd

På bunnlinjen gikk Elliptic Labs med et underskudd på 4,8 millioner kroner i andre kvartal. Det er i tråd med selskapets forventninger. Selskapet gjentar de tidligere forventningene for 2021, som er basert på robust etterspørsel for deres AI programvareplattform.

De ser også økt etterspørsel etter sin programvare i flere vertikale markeder – marked hvor leverandører tilbyr varer som er spesifikke for en bransje. Blant annet har ELabs signert en lisensavtale med et Bosch-selskap; lanserte smarttelefoner med Huawei-eide Honor, og Xiaomi, og; signerte sin første «proof-of-concept»-avtale med en Smart TV-produsent.

– Vi står stadig overfor stramme forsyningskjeder, økte priser på maskinvarekomponenter, og kunder som sliter med å anskaffe seg maskinvaredeler. Heldigvis gjør vår programvareløsning at våre kunder omgår problemer knyttet til stramme forsyningskjeder i markedet for maskinvaresensorer, sier adm. direktør Laila Danielsen.

Elliptic Laboratories (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 7,6 6,3 Driftsresultat -5,7 -7,2 Resultat før skatt -6,2 -7,5 Resultat etter skatt -4,8 -5,9