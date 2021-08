Xplora Technologies har siden 2017 tilbudt abonnementsløsninger i Norge, og har utvidet til Sverige, Finland og Danmark de siste årene. Nå har det nådd 100.000 mobilabonnenter i det nordiske markedet, ifølge en melding fra selskapet.

Fra og med årets 3. kvartal vil abonnementsløsningene også gjelde for Xploras smartwatch-kunder over hele Europa og i Nord-Amerika.

I Norge har Xplora 65.000 mobilabonnenter, noe som gir en markedsandel på 13 prosent i det norske markedet. Abonnementsveksten er også rask, ifølge meldingen.

«100.000 mobilabonnenter er et viktig mål for Xplora, men det er også et tidlig trinn til en enorm markedsmulighet som ventes å utvikle seg raskt de kommende årene. De nordiske markedene alene byr fortsatt på et stort vekstpotensial med nesten 2,5 millioner barn som målgruppe. Vi har sterke ambisjoner om betydelig mobilabonnementsvekst og tilbakevendende inntektsstrømmer fremover», sier Sten Kirkbak, adm. direktør og grunnlegger av Xplora.

Så langt i år er aksjen opp 65 prosent, til 37,95 kroner.