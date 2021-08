Påfyll for 1,45 millioner

Horten-baserte poLight har mottatt en ny bestilling av selskapets TLens-produkt. Verdien av bestillingen er på cirka 1,45 millioner kroner, opplyser selskapet.

TLens en ny type linse basert på et polymermateriale, som best kan sammenlignes med en geléklump. Dette gjør at linsen bruker lite strøm og fokuserer raskt.

Den nye ordren er en oppfølgingsordre og er knyttet til et strekkodeskanningsprodukt som allerede er lansert på markedet. Levering av TLens vil finne sted innen første kvartal neste år.

«Denne kunden utgjør et viktig grunnlag for oss i strekkodesegmentet. Vi venter å øke vår kundebase på dette området», sier poLight-sjef Øyvind Isaksen i en kommentar til ordretildelingen.