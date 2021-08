SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Nettverksselskapet Smartoptics leverte varene i andre kvartal og sørget for markant økning i flere av de viktigste postene. Selskapet gikk på børs i juni i år.

Inntektene økte med 62 prosent fra 76,7 millioner kroner i fjor til 103,6 millioner i år. Det sørget for at driftsresultatet firedoblet seg fra 2,2 millioner kroner til 8,7 millioner kroner inneværende år.

Selskapet leverte en bruttomargin på 40,4 prosent mot 38,6 prosent i fjor.

Valutaeffekter på minus 3 millioner kroner sørget for et skuffende resultat før skatt i fjor som endte med tap på 800.000 kroner. I år sørget imidlertid samme post for en opptur på rett oppunder 780.000 kroner, hvilket sendte resultat før skatt opp til 9,5 millioner kroner.

– Vi venter nå en omsetningsvekst i 2021 på 20-35 prosent, mot den tidligere guidingen om en vekst på 20-30 prosent, sier Magnus Grenfeldt, adm. direktør i Smartoptics.

Videre sier Grenfeldt at selskapet har et 2021-mål om en bruttomargin på rundt 41-44 prosent, en EBITDA-margin på rundt 9-12 prosent, og et forhold mellom investeringer og salg på rundt to prosent.

Samtidig vises det også til at det fortsatt er usikkerhet relatert til potensielle forstyrrelser i leverandørkjeden som følge av den globale mangelen på halvlederkomponenter.

De langsiktige målene fastholdes.