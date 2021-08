Knaller til

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresnetasjonen kl. 8.30

Crayon Group kjører på med solid vekst, og økte topplinjen med to milliarder til 8,1 milliarder kroner fra andre kvartal i fjor til samme periode i år. Det tilsvarer en vekst på 32 prosent.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger gikk fra 164 til 260 millioner kroner. Justert for engangseffekter kom EBITDA-veksten inn på 49 prosent. De største EBITDA-bidragene kom fra Software & Cloud med 62 millioner og fra Services med 37 millioner kroner.

– Vår kundesentrerte tilnærming bidrar til å drive sterke resultater ettersom flere selskaper adopterer en strategisk tilnærming til sine IT-investeringer, sier toppsjef Melissa Mulholland i en kommentar.

Over forventning

Crayon Groups justerte EBITDA i andre kvartal kom dermed inn 22 prosent over konsensus og 17 prosent over DNBs estimater.

«Etter en første gjennomgang ser det spesielt ut til at det er virksomhetene utenfor de nordiske markedene som bidrar til å løfte inntjeningen over forventningene. Selskapet løfter samtidig også egne forventninger til EBITDA-marginen for året som helhet», skriver DNB Markets i sin aksjerapport onsdag.

Før eventuelle endringer på grunnlag av onsdagens rapport opererer meglerhuset med en kjøpsanbefaling og kursmål på 180 kroner, noe som indikerer en oppside på 22 prosent fra tirsdagens sluttkurs på 147,80 kroner.

Crayon Group Holding (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 8.071 6.095 Driftsresultat (EBIT) 260 164 Resultat før skatt 184 132 Resultat etter skatt 165 103