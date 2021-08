Solid inntektsvekst i Asetek

I andre kvartal 2021 omsatte Asetek for 23,2 millioner dollar, opp fra 14,1 millioner dollar for et år siden. Driftsresultatet falt med 100.000 dollar til 1,9 millioner dollar mens resultat før skatt endte uforandret på 1,6 millioner dollar.

Ledelsen skriver i kvartalsrapporten at det forventes en omsetningsvekst i størrelsesorden 20-30 prosent fra 2020 til 2021. Bruttomarginen forventes å ligge på 40-45 prosent i 2021.

Asetek venter et driftsresultat i størrelsesorden 8-12 millioner dollar i 2021, ned fra den tidligere guidingen på 11-16 millioner dollar.

– Vi opplever fortsatt sterk etterspørsel etter våre spill- og entusiastprodukter som gjenspeiles i rekordinntekter for andre kvartal og første halvår, sier Asetek-sjef André Sloth Eriksen i en melding.

Torsdagens nyheter blir ikke godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen faller 7 prosent til 106 kroner.

Asatek (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 23,2 14,1 Driftsresultat 1,9 2,0 Resultat før skatt 1,6 1,6 Resultat etter skatt 1,3 1,3